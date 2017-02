Des courriels de vengeance sexuelle envoyés aux étudiants de Moncton

26-02-2017 | 17h58

MONCTON, N.-B. - La Direction générale des technologies (DGT) de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a réussi à bloquer des envois de courriels dans lesquels une étudiante était la cible d'une possible vengeance impliquant une photo d'elle intime.

Dimanche, l'université a publié un bref communiqué prévenant la population étudiante de ne pas ouvrir des courriels qui pourraient leur sembler louches.

«Un message et une image inappropriés ont été envoyés le 25 février par l'entremise des adresses courriel de l'Université de Moncton. Le message et l'image ont été effacés, mais nous vous demandons de ne pas ouvrir et de supprimer d'autres courriels de cette nature afin d'éviter qu'ils ne se propagent davantage dans le cyberespace», a écrit l'Université dans un communiqué.

Le contenu exact de l'envoi n'a pas été précisé par l'université, mais le journal Acadie Nouvelle a rapporté sur son site internet qu'il s'agissait d'un texte «calomnieux» accompagné d'une photo qui permettait d'identifier l'étudiante en train de faire «un acte sexuel», un lien menant à la page Facebook de la victime figurait aussi dans ce message.

L'association étudiante des arts du campus de l'Université de Moncton a pu préciser à l'Agence QMI que les messages et son contenu n'ont pas atteint tous les étudiants, puisque la DGT a été en mesure de stopper l'envoi.

Sur Twitter, des étudiants de l'université ont exprimé leur compassion pour la victime de cet envoi.

«Pour la pauvre étudiante que ce courriel concernait. Ne t'inquiète pas, on est tous avec toi!» a écrit une internaute.

La situation inquiète néanmoins la population étudiante puisque d'autres problématiques ont déjà touché le système de messagerie de l'université ces derniers mois.