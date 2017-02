Vers un record de chaleur?

25-02-2017 | 12h18

MONTRÉAL - Le temps doux de février se poursuit dans la province, et la journée de samedi ne fera pas exception. Environnement Canada prévoit même que ce sera la journée la plus chaude du mois et des températures records pourraient être atteintes.

À Montréal, les météorologues annonce un maximum de 12 degrés Celsius, ce qui serait un record pour un 25 février. Pour cette journée, la température la plus élevée depuis 1942 est de 8,9 °C et elle a été enregistrée en 1956.

Par ailleurs, les normales de saison se situent entre -2,7 °C et -11,6 °C.

«Ça se peut qu'on ait des villes [dans la province] qui battent des records de tous les temps pour le mois de février aujourd'hui», a souligné Maxime Desharnais, météorologue chez Environnement Canada.

En Estrie, les météorologues prévoient un maximum de 15 °C alors que la température la plus élevée datait de 2010 (3,6°C).

À Québec, on prévoit un maximum de 6 °C, ce qui fracasserait le record de 5,1 °C datant de 1996.

Par ailleurs, dans plusieurs régions du Québec, une alerte d'avertissement de pluie verglaçante était en vigueur en matinée. La pluie verglaçante qui a touché l'ouest et le centre du Québec se dirigeait vers le nord-est.

Sont notamment touchées, les secteurs de l'Abitibi, de Rimouski, du Lac-Saint-Jean ou encore la région de la Capitale-Nationale.

Dans ce dernier cas, on prévoit de 2 à 10 millimètres de précipitations verglaçantes sur les secteurs de Québec, Bellechasse, Côte-de-Beaupré - L'île d'Orléans, Lotbinière, Portneuf, Saint-Lambert ou encore Valcartier-Stoneham.