Admission de preuves facilitée pour conduite sous l'effet de la drogue

Christopher Nardi 23-02-2017 | 13h03

OTTAWA - À l'aube de la légalisation de la marijuana par le gouvernement Trudeau, il sera maintenant plus facile de poursuivre une personne soupçonnée de drogue au volant grâce à un jugement rendu par la Cour suprême.

Dans un arrêt rendu jour, la Cour a tranché que le témoignage d'un policier ayant reçu une formation d'Expert en reconnaissance de drogues (ERD) et qui a fait les tests sur un chauffeur soupçonné est automatiquement admissible durant un procès.

Dorénavant, les avocats de la défense ne pourront donc plus continuer à exiger un voir-dire, soit un mini-procès, afin d'exclure le témoignage - et forcément les conclusions - d'un policier qui a arrêté et testé un chauffeur soupçonné d'avoir consommé de la drogue. Dans plusieurs cas, une part importante de la preuve repose sur ces éléments.

Selon cinq des sept juges de la Cour qui ont tranché en faveur de la reconnaissance des ERD, ces voir-dire étaient tout simplement une perte de temps.

«Exiger la tenue d'un voir-dire serait inutile, voire absurde, sans compter qu'une telle exigence constituerait également un gaspillage de ressources judiciaires», a indiqué la Cour dans son arrêt.

Le plus haut tribunal du pays se penchait sur le cas d'un Ontarien accusé en 2009 et ensuite acquitté à deux reprises d'avoir conduit après avoir consommé de la drogue.

Dans les deux acquittements, ses avocats avaient plaidé avec succès que le policier ERD n'avait pas assez de connaissances scientifiques pour que son témoignage et le résultat des tests qu'il a faits soient suffisamment fiables devant la Cour.

Le témoignage du policier étant exclu, il ne restait donc plus de preuves pour accuser l'Ontarien.

Ce jugement établira donc une nouvelle jurisprudence qui devrait accélérer les causes de drogue au volant alors que plusieurs observateurs s'attendent à une augmentation des conducteurs drogués si le gouvernement Trudeau légalise la marijuana comme promis.