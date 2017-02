Alexandre Bissonnette de retour en cour

20-02-2017 | 20h53

L'auteur présumé de la tuerie du Centre culturel islamique de Québec, Alexandre Bissonnette, reviendra en cour mardi. Des mesures de sécurité exceptionnelles seront mises en place au palais de justice de Québec.

Au cours de cette audience, les avocats de la couronne présenteront à la défense les éléments de preuve qu'ils ont recueillis jusqu'ici, et ce, même si l'enquête est toujours en cours.

De son côté, la défense n'était pas en mesure de dire si elle demandera la remise en liberté de son client.

«Pour le moment, il est beaucoup trop tôt. Vous savez que c'est une enquête à plusieurs déploiements, a dit Jean Petit, l'avocat d'Alexandre Bissonnette. Je ne sais absolument rien de la preuve du ministère.»

Les citoyens qui voudraient assister devront se soumettre à des mesures de sécurité renforcées. Toutes les personnes qui entreront dans la salle seront identifiées et passeront par un détecteur de métal.

Alexandre Bissonnette fait face à 11 chefs d'accusation, six de meurtres au premier degré et cinq de tentatives de meurtre. Il se serait présenté à la mosquée le 29 janvier dernier et aurait ouvert le feu sur les personnes rassemblées en prière.

