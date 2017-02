Grève chez Urgences-santé: des toilettes bloquées par la direction

19-02-2017 | 15h34

MONTRÉAL - Les toilettes et les douches des centres opérationnels d'Urgences-santé ont été bloquées par la direction en réponse aux moyens de pression des employés, une décision qui surprend le syndicat.

Des planches de bois ont été placardées sur les portes des toilettes dans les centres opérationnels de LaSalle, Saint-Léonard et Laval, a appris TVA Nouvelles. La direction a mis à la disposition de ses employés des toilettes chimiques, comme on retrouve sur les chantiers de construction et dans les événements extérieurs.

