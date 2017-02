Wendake: Éric Gros-Louis coupable de fraude

Kathleen Frenette 17-02-2017 | 19h07

QUÉBEC - N'ayant «aucun doute raisonnable dans son esprit», le juge Pierre Rousseau a déclaré l'ancien chef de police de la nation huronne de Wendake, Éric Gros-Louis, coupable des trois chefs d'accusation de fraude qui pesaient contre lui.

Un mot qui a eu l'heur de tomber comme une chape de plomb sur l'ancien chef de police et les membres de sa famille qui s'étaient déplacés pour le soutenir.

Pour le président du Tribunal qui a entendu le procès en octobre 2016, il est clair que «les manœuvres dolosives» faites par l'accusé «sont nombreuses et répétitives» et qu'ayant lui-même instauré, en 2010, la politique «Utilisation et contrôle des informateurs», il ne pouvait «ignorer ces règles».

Pour le juge, non seulement Gros-Louis «ne les a pas respectées, mais il y a contrevenu à maintes reprises, pour ne pas dire toujours et de façon continue».

Faux reçus

Rappelons qu'en 2012, Éric Gros-Louis avait remis trois reçus équivalents à la somme de 7000 $ pour un «informateur» qui, selon la preuve, n'était pas «fiché» comme les directives du corps de police le prévoient.

De plus, les trois reçus portaient la signature contrefaite d'un policier de Wendake qui, dans le cadre du procès, avait expliqué avoir reçu, «aux Fêtes de 2012-2013», un appel «du directeur par intérim du service de police» qui lui avait mentionné que Gros-Louis voulait le rencontrer dans son garage «mais seul».

Lors de cette rencontre, l'accusé a mentionné, en parlant des reçus, «on va dire que tu le sais, que je t'avais appelé. On va dire que tu étais au courant», a rappelé le président du Tribunal.

Situation financière précaire

Bien que l'accusé n'ait pas témoigné à son procès, le magistrat a cru bon rappeler, dans son jugement, que «la situation financière de l'accusé, en 2012, était pour le moins précaire» et que l'on retrouve, sur le journal des opérations bancaires de l'accusé, «pas moins de quatorze mentions frais pour des chèques sans provision, dont huit pour la seule période comprise entre le 16 avril et le 27 avril 2012», période cruciale, pour le juge, qui a rappelé que les trois fraudes commises l'ont été en avril et mai de cette année.

Finalement, le juge a retenu que «la preuve matérielle, dont les autorisations, les effets bancaires, démontre, hors de tout doute raisonnable, que les sommes d'argent ont été remises à l'accusé».

Éric Gros-Louis reviendra devant le Tribunal le 10 avril prochain pour les représentations sur la peine.