Des ossements humains retrouvés sur un chantier

17-02-2017 | 16h53

NEUVILLE - Des travailleurs ont trouvé des ossements humains alors qu'ils s'affairaient sur un chantier dans l'église de Neuville, dans la MRC de Portneuf.

La découverte a été faite plus tôt cette semaine et un agent de la Sûreté du Québec s'est rendu sur les lieux, jeudi matin, pour faire des vérifications. Le dossier a été confié à un coroner, mais on confirme d'ores et déjà qu'il n'y a aucun élément criminel dans cette affaire.

La Ville de Neuville se dit quant à elle peu surprise de cette découverte. Il semble que l'histoire de la municipalité précise que plusieurs fidèles se sont fait enterrer sous leur banc d'église alors que certains prêtres étaient enterrés sous le chœur.

La municipalité doit d'ailleurs remettre un rapport complet au ministère de la Culture et des Communications à ce sujet.

Le chantier a poursuivi ses activités et les employés ont eu pour directive de ne pas toucher aux ossements qui sont toujours en place dans le vide sanitaire.

L'église de Neuville, qui se trouve rue des Érables, a 300 ans. On y aménage actuellement une bibliothèque qui doit être ouverte pour juillet prochain, mais on continuera quand même d'y célébrer des mariages et des funérailles.