Entre 10 et 20 centimètres attendus sur le sud-ouest du Québec

MONTRÉAL | Encore occupées à se remettre de la dernière bordée, les villes du sud-ouest du Québec recevront entre 10 et 20 centimètres de neige supplémentaires au cours des 24 heures à venir.

Du côté de Montréal, les opérations de chargement de la neige promettent d'être perturbées puisqu'entre cinq et dix centimètres sont attendus au cours de la journée et autant au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué Environnement Canada.

Le vent se lèvera aussi dans la région métropolitaine en soirée, créant de la poudrerie sur les routes.

La ville de Québec sera aussi balayée par des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h près du fleuve mercredi après-midi. Là aussi, entre 10 et 20 centimètres de neige sont attendus d'ici jeudi matin.

L'Estrie connaîtra des précipitations un peu plus importantes alors qu'entre 15 à 20 centimètres sont attendus au cours des 24 prochaines heures à Sherbrooke.

Les régions de Gatineau, de l'Abitibi, du Saguenay, de la Côte-Nord et de l'est du Québec auront droit à une journée tranquille mercredi. Par contre, la Gaspésie devrait recevoir une importante dépression jeudi, qui laissera entre 25 et 40 centimètres de neige derrière elle, a averti Environnement Canada.