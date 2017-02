Jusqu'à 25 cm de neige par endroits au Québec

12-02-2017 | 12h25

MONTRÉAL - Le passage d'une importante dépression en provenance du Colorado pourrait laisser jusqu'à 25 cm de neige sur le sud Québec dimanche et lundi.

Selon Environnement Canada, les premiers flocons feront leur apparition dimanche après-midi et ils s'accumuleront jusqu'à lundi matin.

L'Outaouais sera la région la plus touchée. Toutes les régions qui se situent entre l'Outaouais et Chaudière-Appalaches recevront entre 15 et 25 centimètres.

Le tapis blanc sera accompagné de forts vents pouvant atteindre les 80 km /h créant de la poudrerie, ce qui aura pour effet de rendre les déplacements de plus en plus périlleux.

À Québec, le ciel variable laissera tout de même entre 5 et 10 cm.

Sécurité publique Canada encourage les gens à préparer des plans d'urgence et à se munir de trousses d'urgence contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche.

Le ministère rappelle aux automobilistes d'être prudents sur le réseau routier. Il encourage les conducteurs à s'adapter aux conditions changeantes.

Il les invite à allumer leurs phares lorsque la visibilité est réduite tout en gardant une distance sécuritaire entre les véhicules.