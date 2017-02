Will Baker (Vince Li) obtient une libération inconditionnelle

10-02-2017 | 20h31

WINNIPEG - La Commission d'examen du Code criminel du Manitoba a accordé une libération inconditionnelle à Will Baker, l'homme qui avait décapité un passager dans un autocar près de Portage la Prairie, en 2008.

En mars 2009, l'homme avait été déclaré non criminellement responsable du meurtre au second degré de Timothy McLean pour cause de trouble mental. Puis, en mars 2016, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.

Au début de la présente semaine, la Commission d'examen a entendu sa nouvelle demande et, après avoir considéré les témoignages et soumissions qui lui ont été présentés, son état mental actuel et sa réintégration dans la société, a jugé que M. Baker «ne constitue pas une menace pour la sécurité du public».

Will Baker souffre de schizophrénie - il prend des médicaments antipsychotiques - et avait des hallucinations le jour où il a sauvagement attaqué M. McLean dans l'autocar, le démembrant et mangeant des parties du corps de ce dernier.

Vendredi, après la publication de la décision de la Commission d'examen, la mère de la victime, Carol de Delley, a écrit sur Facebook qu'elle n'avait pas de commentaire à faire, «pas de mots».

Toutefois, alors que l'examen de la Commission, dans une brève déclaration à l'extérieur de la cour, Mme de Delley avait affirmé qu'elle ne croyait pas «une seconde que Will Baker ne constitue pas une menace».

«Il sera un risque pour la sécurité du public pour le reste de sa vie. Qu'arriverait-il s'il arrêtait de prendre ses médicaments encore une fois?»

