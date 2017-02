Un homme écrasé par une voiture à Québec

Pierre-Olivier Fortin 08-02-2017 | 17h18

QUÉBEC - Un homme était dans un état critique après avoir été écrasé par une auto pendant qu'il faisait des réparations sous celle-ci dans une entrée privée du quartier Lebourgneuf, à Québec.

Un peu avant 13h, l'homme dans la cinquantaine travaillait sous le véhicule qui était stationné sous un abri de toile dans l'entrée d'une résidence de la rue de la Griotte.

Après une certaine manœuvre, le véhicule est tombé sur lui, rapportent les policiers et les pompiers. «Avec leurs équipements, les pompiers ont soulevé le véhicule et dégagé la victime», a dit le porte-parole des pompiers de Québec, Bill Noonan, et ce, moins de 10 minutes après l'appel initial au 9-1-1.

«Il a subi des blessures à la partie supérieure du corps. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises. Son état est considéré comme critique», a ajouté Pierre Poirier, le porte-parole de la police de Québec.

L'homme était inconscient lorsqu'il a été transporté à l'hôpital en ambulance.