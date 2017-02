Mosquée de Montréal vandalisée: un suspect recherché

08-02-2017 | 14h37

MONTRÉAL - La police de Montréal a diffusé mercredi des images montrant l'individu qui a vandalisé une mosquée de l'arrondissement Sud-Ouest, la semaine dernière, à Montréal.

Les enquêteurs du Module des incidents et des crimes haineux du SPVM demandent l'aide du public pour retracer l'homme sur la vidéo tirée d'une caméra de surveillance du secteur.

Jeudi dernier, vers 7 h 25, le suspect a fracassé une vitre de la mosquée possiblement à l'aide d'une pierre.

Le bâtiment religieux situé sur la rue Centre, à l'angle de la rue Ropery, a également été vandalisé à l'aide d'œufs.

Selon les autorités, l'homme recherché serait âgé entre 40 et 50 ans. Au moment des méfaits, l'individu portait des lunettes fumées, un manteau noir, des souliers de course et un jean foncé.

Quiconque aurait été témoin de cet événement ou posséderait de l'information à propos de l'événement ou du suspect recherché peut communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.