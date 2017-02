La mère de Jolène Riendeau s'inquiète de la libération d'un délinquant sexuel

08-02-2017 | 12h44

La mère de Jolène Riendeau, dont les ossements ont été retrouvés en 2010, soit 11 ans après sa disparition, s'inquiète de la libération prochaine du délinquant sexuel Robert Laramée. Persuadée qu'il est le meurtrier de sa fille, Dolorès Soucy nourrit toujours une grande colère à son égard.

L'homme de 53 ans, qui a purgé trois ans de prison pour avoir séquestré et violenté deux femmes vulnérables, aura droit à une libération conditionnelle. «Je n'ai pas été informée. Je n'ai même pas pu m'interposer», a lancé Dolorès Soucy en entrevue à TVA Nouvelles. «C'est plus qu'un danger. On ne devrait pas le laisser sortir», a-t-elle soutenu.

Depuis près de 20 ans, Dolorès Soucy est convaincue que Laramée a tué sa fille de dix ans. L'homme était l'un de ses voisins quand la fillette a disparu à Pointe-Saint-Charles. La petite Jolène était également une amie de la fille de Robert Laramée.

«Il ne veut pas passer le polygraphe. Je suis certaine que s'il le passe, il coule même si ce n'est pas admissible en cour. Dans mon cœur, tu n'as pas passé le polygraphe, tu es toujours le suspect numéro un», a fait valoir Mme Soucy.

Bon Dieu

La mère de famille a malmené Laramée lors d'une comparution au palais de justice de Montréal, en 2012. Elle avait même été accusée à l'époque de voies de fait.

«Qu'il prie vraiment le Bon Dieu pour qu'il ne me rencontre pas encore», dit très fort la mère de Jolène. Elle ne répondra pas de ses actes, si elle croise le délinquant sexuel. «A-t-il répondu de ses gestes quand il a violenté des femmes et des enfants? Non!», appuie-t-elle.

Dolorès Soucy n'habite maintenant plus à Montréal. Elle s'est établie en Mauricie. «Je ne courrai pas après le trouble. J'ai la garde de mon petit-fils et je tiens à la garder. Je ne peux pas faire de conneries. Qu'il prie le Bon Dieu qu'il ne soit pas sur le même trottoir que moi et que je sois obligée de me rendre à lui», a exposé en toute honnêteté la mère toujours affligée par la perte de son enfant.

Robert Laramée sera bientôt un homme libre. «Malgré le fait que vous avez eu des comportements inappropriés et qui s'apparentent à votre [...] délinquance, vous n'avez pas commis de bris de conditions durant la période de surveillance», a noté la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le dossier de Laramée, a rapporté mercredi le Journal de Montréal.