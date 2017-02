Météo: aquaplanage à Montréal, bordée dans l'est

MONTRÉAL | À défaut d'être confrontés à une chaussée verglacée et glissante, les Montréalais devront composer avec des routes détrempées pour se rendre au travail, mercredi matin.

Les quelques centimètres de neige qui se sont abattus sur la Métropole mardi soir, suivis de verglas et de pluie, ont laissé une impressionnante quantité de «slush» dans les rues, entraînant des risques d'aquaplanage. Les routes en Montérégie et dans la région de Sherbrooke ont aussi subi un traitement similaire.

Notamment, un poids lourd a effectué une sortie de route sur l'autoroute 10, à Chambly, en raison des conditions difficiles. Le Service de police de la Ville de Montréal a aussi tenu à inviter les conducteurs à la prudence.

Plus à l'est, Québec se prépare à recevoir à son tour le verglas en matinée, après avoir reçu entre 10 et quinze centimètres de neige au cours de la nuit, selon Environnement Canada. Le tout devrait être suivi d'averses de neige cessant en après-midi.

Du côté du Saguenay, quelque cinq centimètres de neige devraient encore tomber mercredi. Ils seront toutefois balayés par de fortes rafales atteignant jusqu'à 80 km/h, entraînant de la poudrerie et une visibilité réduite.

La dépression va continuer à remonter le fleuve mercredi, laissant une quinzaine de centimètres dans son sillage sur la Rive-Nord du Saint-Laurent. Comme à Saguenay, les vents violents seront de la partie pour créer de la poudrerie.

Au sud du fleuve, entre cinq et dix centimètres de neige sont attendus par endroits. Du verglas pourrait se mêler aux précipitations.

Il est à noter que de nombreux vols sont retardés, voire carrément annulés mercredi matin dans les aéroports de Montréal et Québec, en raison des conditions climatiques.