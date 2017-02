Le verglas de retour dans le sud-ouest du Québec

07-02-2017 | 06h47

MONTRÉAL - Après un court épisode de froid, Montréal et ses environs s'apprêtent à renouer avec le verglas, mardi soir, a prévenu Environnement Canada.

Selon le service de météorologie, les températures se réchaufferont tout au long de la journée, en route vers un mercure de 2 °C mercredi.

Le régime d'averses de neige attendu pendant la journée se changera, quant à lui, en d'importantes chutes de précipitations à partir de mardi soir. La forme que prendront ces dernières est toutefois difficile à prévoir, mais Environnement Canada estime que cinq centimètres de neige et grésil devraient avoir le temps de tomber, avant que le verglas ne prenne le relais vers minuit.

Le scénario attendu est similaire pour les régions de Gatineau et Sherbrooke. Trois-Rivières et Québec pourraient aussi connaître un épisode de verglas, après avoir reçu entre cinq et dix centimètres de neige et grésil.

Il n'est pas impossible que d'importantes disparités soient constatées entre des régions rapprochées, notamment en raison de l'altitude, a souligné Environnement Canada.

Du côté de Saguenay, jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus au cours de la nuit à venir. De la poudrerie sera créée par des rafales de vent qui devraient attendre jusqu'à 80 km/h.

Plus à l'est, la journée de mardi promet d'être glaciale avec, notamment, un mercure pointant à -17 °C à Sept-Îles et à Gaspé. Un refroidissement éolien atteignant -39 °C est attendu à Sept-Îles en matinée, tandis que des rafales de vent atteignant jusqu'à 70 km/h balaieront la péninsule gaspésienne tout au long de la journée.

Dans les deux cas, la neige doit arriver mercredi, dans une quantité qui reste à déterminer.