Motoneige MTL Xtrem: réintégrer le marché du travail

05-02-2017 | 18h46

MONTRÉAL - Loin du simple divertissement, l'événement Motoneige MTL Xtrem a permis durant le week-end à deux jeunes de réintégrer le marché du travail.

«Un contrat comme celui-ci, c'est merveilleux», lance avec enthousiasme Marco, qui a préféré taire son nom de famille. Il était responsable de retourner les bolides en fin de parcours, avec l'aide des motoneigistes.

Samedi et dimanche, lui et une autre participante ont pu profiter du spectacle tout en travaillant, grâce au programme TAPAJ, de l'organisme Spectre de rue, qui favorise la réinsertion sociale des personnes vivant des difficultés personnelles et professionnelles.

«Oui, il y a le programme, mais c'est avant tout moi qui fait que ça marche bien et que peut-être demain matin, je vais avoir un emploi», poursuit Marco, qui n'a pas fini son secondaire. Il réfléchit aujourd'hui à faire un retour aux études pour travailler dans le domaine de l'événementiel, pour lequel il a eu un coup de coeur dans la dernière année.

Meilleure qualité de vie

Quant à Myriam Forest, engagée pour alimenter le feu, vider les poubelles et répondre aux questions du public, elle s'est peu à peu stabilisée, après des périodes difficiles, alors qu'elle errait d'un sofa à l'autre, il y a quelques années.

«J'avais de l'aide sociale, mais je n'y arrivais pas, alors j'ai décidé de faire partie du programme pour arrondir mes fins de mois, a expliqué la femme de 23 ans. J'avais envie d'une qualité de vie meilleure.»

Ses expériences de travail, de même que personnelles, lui ont donné envie de travailler dans le milieu communautaire et aider les autres dans le besoin.

Deuxième événement

Le Motoneige MTL Xtrem est le deuxième événement des festivités du 375e qui engage des personnes de programmes de réinsertion professionnelle, comme TAPAJ. La Société de développement sociale, intermédiaire entre le marché du travail et le milieu communautaire, compte placer à l'emploi une centaine de personnes durant les festivités du 375e, qui proviennent de différents programmes. Cela permet à des gens de tous âges d'obtenir une expérience et lutter contre l'itinérance et l'exclusion sociale.