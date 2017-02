Accident sur l'autoroute 50: un homme entre la vie et la mort

05-02-2017 | 13h08

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une collision impliquant deux véhicules sur l'autoroute 50 à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, dimanche, en matinée.

L'accident a eu lieu vers 10 h 30 au kilomètre 233, près du chemin Kilmar. L'autoroute 50 a été fermée dans le secteur; un détour a été mis en place.

La personne qui a été grièvement blessée et dont on craint pour la vie est le conducteur d'un des deux véhicules impliqués. Il était seul dans sa voiture. Les deux occupants de l'autre véhicule, un homme et une femme, n'ont pas subi de blessures graves, a indiqué la Sûreté du Québec.

L'accident est survenu lorsqu'un des deux conducteurs a perdu la maîtrise de son volant pour se retrouver dans la voie voisine où les véhicules roulent en sens contraire. Il n'y a pas de terre-plein qui sépare les voies à l'endroit où l'accident a eu lieu, a souligné la SQ.