Université Laval: le syndicat met les étudiants en garde

04-02-2017 | 19h53

QUÉBEC - Le Syndicat des employés de l'Université Laval a profité de la journée portes ouvertes de l'institution pour envoyer une mise en garde aux futurs étudiants. Dans une publicité, ils les avertissent que leur passage à l'université pourrait être marqué par un conflit de travail.

«C'est une publicité qui fait un peu peur, mais honnêtement je m'inscrirais quand même. Dans mes valeurs et tout, je veux venir ici», a dit une étudiante interrogée par TVA Nouvelles.

La convention collective est échue depuis près d'un an. Une rencontre de conciliation est prévue lundi.

Le syndicat représente 1922 employés de soutien. Le dernier conflit de travail avec ces employés remonte au début des années 1980, alors que l'administration universitaire avait déclenché un lock-out pendant les vacances des Fêtes, selon le syndicat.

«Ce qu'on préfère, c'est de ne pas prendre les étudiants en otage, a expliqué le conseiller syndical Éric-Jan Zubrzycki. On préfère les aviser tout simplement qu'il va y avoir un conflit à l'Université Laval, à défaut d'une entente.»

Le syndicat des employés de l'Université Laval prévoit déclencher une grève au cours des prochains jours. Une grève générale illimitée est possible. Selon le syndicat, les impacts de celle-ci affecteront les étudiants directement, notamment au Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS).

«Le PEPS ne pourra plus fonctionner, a affirmé M. Zubrzycki. On pense juste à la piscine. Ce sont des plombiers qui s'occupent des tests d'eau. On aurait de l'eau verte.»