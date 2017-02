Travaux: les commerçants de la Plaza St-Hubert inquiets

04-02-2017 | 19h02

MONTRÉAL - L'inquiétude était palpable, samedi, sur la Plaza St-Hubert, à Montréal, à quelques heures d'une annonce du maire Denis Coderre concernant des travaux majeurs de réfection à venir sur l'artère commerciale.

«J'ai peur», a lancé Jack Hallak, un commerçant établi depuis 27 ans sur la Plaza qui regroupe 400 entreprises de détail et de services entre les rues Bellechasse et Jean-Talon.

M. Hallak ne peut pas s'empêcher de penser à la baisse d'achalandage anticipée, un peu comme l'ont vécu les commerçants de la rue Saint-Denis. La question des commerçants: «Va-t-on refaire d'un seul coup la Plaza St-Hubert ou bout par bout?».

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, ce sera tronçon par tronçon pour minimiser l'impact sur les commerçants.

Et qu'adviendra-t-il des fameuses marquises, ces auvents qui protègent la clientèle des intempéries depuis 1984?

Les sources de TVA Nouvelles disent qu'elles seront enlevées et refaites à neuf, moins inclinées, moins hautes, moins dominantes et plus discrètes. Au total, le projet d'une durée de deux ans, qui devrait débuter en 2018, s'élèverait à près de 50 millions $.

La Plaza St-Hubert est appréciée au point où elle a récemment fait la manchette dans le prestigieux New York Times dans un article intitulé «Cinq endroits où aller à Montréal».

Ce dimanche matin, le maire Coderre et deux membres de son équipe, tiendront une conférence de presse sur le projet de réaménagement de ce tronçon de rue réputé notamment pour ses boutiques de robes de mariée.