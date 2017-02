La Grande mosquée de Québec rouvre ses portes

04-02-2017 | 12h56

QUÉBEC - Le Centre culturel islamique de Québec où six personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche dernier a ouvert ses portes samedi matin.

La Grande mosquée de Québec a accueilli les fidèles dès la prière de l'aube.

«En attendant la fin des rénovations : le premier étage sera pour les hommes et le sous-sol pour les sœurs», a indiqué le Centre sur sa page Facebook.

«À noter aussi que de nombreuses conférences et activités seront organisées et données par des invités», a ajouté le Centre culturel islamique.

Alexandre Bissonnette, âgé de 27 ans, est soupçonné d'avoir perpétré l'attaque qui a visé le Centre culturel islamique de Québec et qui a coûté la vie à six personnes, en plus de faire cinq blessés.