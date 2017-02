Attentat de Québec: funérailles de trois victimes à Montréal

Améli Pineda 02-02-2017 | 07h43

MONTRÉAL - Les premiers ministres du Québec et du Canada ont voulu livrer ensemble un message de solidarité et d'unité quelques minutes avant d'assister à la cérémonie funéraire de trois des six victimes de l'attentat de Québec organisé à l'aréna Maurice-Richard à Montréal, à 13 h, jeudi.

«C'est une semaine de recueillement et de prières. On vit ensemble, on travaille ensemble et on étudie ensemble alors aujourd'hui on prie tous ensemble», a mentionné le premier ministre québécois Philippe Couillard.

M. Couillard a fait son entrée accompagné du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a lui aussi livré un message d'ouverture aux autres.

«C'est un moment pour tous les Québécois et tous les Canadiens d'être unis pour dire aux familles et à cette communauté qui a beaucoup de peine, qu'on est là», a-t-il fait valoir.

Des milliers de visiteurs, de toutes les confessions, sont venus rendre hommage jeudi à Karim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, décédés lors de l'attentat dans la mosquée de Sainte-Foy, à Québec, dimanche.

«Je suis juif et je me sens touché par ce drame parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je tenais à être ici pour montrer ma solidarité à la communauté musulmane», confie Elie Benchetrit, un Montréalais qui attendait en ligne depuis 11 h.

Des dizaines de personnes ont attendu en ligne avant l'ouverture des portes au public.

«Ça fait chaud au coeur, ça témoigne qu'on est tous des êtres humains et qu'ensemble on dit non à la violence et à l'ignorance», dit Moummi Abdou en essuyant quelques larmes. Même s'il ne connaissait pas les victimes, l'homme peine à croire au geste violent qui a coûté la vie à six personnes.

Les corps des Karim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti sont arrivés à l'aréna vers 10 h 30.

Les familles des victimes ont pu se recueillir avant l'ouverture des portes au public.



