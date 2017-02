Un mafieux influent arrêté lors d'une frappe antidrogue

Maxime Deland 01-02-2017 | 11h59

MONTRÉAL - Un influent membre de la mafia montréalaise a été arrêté mercredi matin dans le cadre d'une importante frappe antidrogue menée à Montréal, Laval et Blainville dans les Laurentides.



Cinq autres individus ont été épinglés lors de la rafle.

Andrew Scoppa est assurément le suspect le plus connu parmi les gens appréhendés.

L'homme de 52 ans est considéré par les autorités comme l'un des plus importants membres de la mafia montréalaise à Montréal.

Les autres suspects appréhendés sont les Montréalais Fazio Malatesta, 48 ans, Maxime Hébert, 24 ans, Ivo Horcicak, 52 ans, le Lavallois Danny Laconetti, 45 ans, ainsi que Robert Griffin, 42 ans, de Blainville.

L'opération, baptisée Projet Estacada, visait le démantèlement d'une organisation criminelle qui «est devenue très active à Laval et à Montréal au niveau de l'importation et du trafic de cocaïne», ont fait savoir les autorités dans un communiqué.

Deux individus sont toujours recherchés dans ce dossier. Il s'agit de Nicola Valiante, 40 ans, de Laval, ainsi que Marco Colella, 41 ans, de Terrebonne.

Trois perquisitions ont été effectuées lors de cette enquête. Celles-ci ont permis la saisie d'importantes quantités de stupéfiants, dont 113,5 kg de cocaïne, 1 kg de MDMA (ecstasy), 281 lb de cannabis et 50 000 comprimés d'amphétamine (speed). Trois armes prohibées et plus de 900 000 $ en argent comptant ont également été saisis.