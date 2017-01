Xavier Roy coupable de tentative de meurtre

Kathleen Frenette 31-01-2017 | 20h58

QUÉBEC - C'est la jurée numéro cinq qui, mardi, a prononcé les verdicts au procès de Xavier Roy: le jeune homme de 19 ans est coupable sur toute la ligne.

Vêtu d'un veston foncé, les cheveux peignés sur le côté, l'accusé était seul avec ses avocats, Me François Cauchon et Me Adèle Juster pour encaisser la nouvelle.

Sans aucun doute raisonnable, les membres du jury composé de quatre hommes et huit femmes, ont adhéré à la théorie du procureur de la couronne, Me René Verret, ainsi qu'à la preuve présentée qui démontrait que le soir du 12 juin 2015, Roy s'est présenté au IGA de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour y commettre un ou des meurtres.

Fort heureusement, l'arme qu'il s'était procurée dans un Canadian Tire quelques heures auparavant devait être munie d'une bonbonne de gaz pour fonctionner. Un article que le jeune homme n'avait pas acheté.

Toutefois, la preuve a démontré qu'il avait mis huit plombs à l'intérieur du barillet et, au surplus, des témoins ont rapporté avoir entendu un «clic» lorsque Roy pointait son arme à la tête d'une victime et avoir ajouté «merde, ça ne fonctionne pas».

Rappelons que Xavier Roy avait démissionné quelques jours avant de commettre son geste et c'est en s'exprimant très bien, de façon claire et concise, qu'il avait expliqué aux membres du jury comment il avait été intimidé par certains employés du IGA.

«Menacé» par sa superviseure de lui donner «de mauvaises références» pour un job éventuel, Roy avait expliqué qu'il croyait alors «que plus jamais il ne travaillerait».

Ce n'est donc pas avec l'intention de tuer qu'il s'était présenté au IGA des sources, mais bien avec celle de «commettre un méfait» et celle de «récupérer son dossier d'employé». Une version que le jury n'a pas cru.

Les représentations sur la peine auront lieu le 21 février.

Aussi sur Canoe.ca