Un chien meurt piégé dans une trappe à gibier dans un parc de Montréal

L'animal a eu le cou cassé par le piège et est mort sur le coup. Il n'a eu aucune chance face au piège destiné à tuer du gibier de la taille d'un castor.

Jean Jallet a raconté son histoire à Global News, lundi. Selon lui, au moins deux trappes ont été installées dans ce parc nature de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro ouvert au public. Il les a désamorcés et retirés et promet d'enlever tous ceux qu'il pourrait croiser.

He destroyed this trap when he found it. He wants Pierrefonds-Roxboro officials to look into it. @Global_Montreal pic.twitter.com/jIEMoHw0va