Attentat de Québec: Alexandre Bissonnette accusé de meurtres

30-01-2017 | 18h12

QUÉBEC - L'auteur présumé de l'attentat dans une mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a été formellement accusé, lundi en début de soirée. Il fait face à six accusations de meurtre et cinq de tentative de meurtre.

Bissonnette, âgé de 27 ans, est soupçonné d'avoir perpétré l'attaque qui a visé le Centre culturel islamique de Québec et qui a coûté la vie à six personnes, en plus de faire cinq blessés.

Le Bureau du coroner a confirmé l'identité des six victimes de la fusillade, il s'agit de Ibrahima Barry, 39 ans, Mamadou Tanou Barry, âgé de 42 ans, Khaled Belkacemi, 60 ans, Abdelkrim Hassane, 41 ans, Azzeddine Soufiane, 57 ans et Aboubaker Thabti, 44 ans.

L'accusé, un jeune homme de Cap-Rouge, se serait présenté à la mosquée dimanche soir et aurait ouvert le feu sur les personnes qui étaient là pour prier.

Il aurait ensuite quitté les lieux, mais aurait lui-même contacté les autorités alors qu'il se trouvait près du pont de l'île d'Orléans, situé à une vingtaine de kilomètres de la mosquée.

