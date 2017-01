Attentat à Québec: les deux suspects identifiés

30-01-2017 | 09h05

QUÉBEC - Les deux auteurs présumés de l'attentat terroriste à la mosquée de Sainte-Foy sont Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir, a rapporté TVA Nouvelles, lundi matin.

En matinée, les policiers ont mené une perquisition dans un édifice à logements du chemin des Quatre Bourgeois, a priori dans l'appartement occupé par l'un des deux suspects. Cet appartement est situé à moins d'un kilomètre de la mosquée.

La porte-parole de la SQ, Christine Coulombe, a indiqué que le corps policier traite l'événement comme un attentat terroriste en raison «d'éléments d'enquête» qui n'ont pas été divulgués. Cette tragédie avait déjà été qualifiée «d'acte terroriste» par le premier ministre Philippe Couillard, plus tôt en soirée.

Mme Coulombe a aussi confirmé que deux suspects ont été arrêtés par les policiers, l'un à proximité de la mosquée et de second près du pont de l'île d'Orléans, située à une vingtaine de kilomètres. Ceux-ci étaient interrogés par les policiers et demeuraient sous les verrous.

«Rien ne laisse croire qu'il y aurait d'autres suspects», a précisé la porte-parole de la SQ.

Une structure policière antiterroriste a été déployée pour permettre aux différents corps policiers - SQ, Gendarmerie royale du Canada, police de la Ville de Québec - de coordonner leurs efforts et leurs ressources.

Cinq personnes dans un état critique

Six personnes ont péri sous les balles de deux hommes armés qui ont fait feu au Centre culturel islamique de Québec, dans le secteur de Sainte-Foy, dimanche soir, peu avant 20h.

Selon le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), cinq personnes étaient également dans un état critique, deux dans un état stable et trois entre la vie et la mort. Également, quatorze autres personnes ont été admises dans différents hôpitaux pour des soins mineurs, a précisé la porte-parole du CHUQ Genevieve Dupuis lors d'un point de presse lundi matin.

«Cela s'est très bien déroulé. On n'a pas eu à déployer un code orange», a-t-elle affirmé en mentionnant que le rappel massif de personnel médical n'a pas été nécessaire.

Mme Dupuis n'était pas en mesure de préciser la nature des blessures des personnes touchées.

Par ailleurs, 39 personnes se trouvant à l'intérieur du Centre culturel islamique de Québec sont sorties indemnes de la fusillade.

Selon le Collectif canadien anti-islamophobie, l'imam de la mosquée, également père de famille, fait partie des victimes.

«Allahu Akbar»



Un homme témoin de la fusillade avait mentionné à Radio-Canada que deux personnes cagoulées sont rentrées au rez-de-chaussée après la prière du soir et qu'ils ont en crié «Allahu Akbar».

Cet homme, qui a préféré garder l'anonymat, a souligné que des enfants se trouvaient dans la mosquée au moment de l'attaque.

«C'est quelque chose de vraiment choquant», a-t-il ajouté.

Le directeur du centre islamique de Québec, Mohammed Yangui a rappelé dimanche que son Centre islamique avait été visé auparavant. Il y avait notamment eu une tête de porc déposé en avant de la mosquée ainsi que des graffitis.

Un homme rencontré dimanche à proximité du lieu de la tragédie s'inquiétait pour ses amis, habitués de cette période de prière. «J'essaie de les joindre, mais je suis incapable. C'est terrible.»

Plusieurs membres de la communauté musulmane s'étaient rejoints à proximité, sous le choc.

Un important périmètre de sécurité était érigé tout autour du secteur.

