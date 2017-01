Verglas: l'armée canadienne sera déployée au Nouveau-Brunswick

29-01-2017 | 16h33

Des troupes des Forces armées canadiennes viendront en renfort lundi pour aider la population du Nouveau-Brunswick durement touchée par une tempête de verglas.

Après une mission de reconnaissance samedi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a confirmé dimanche dans un communiqué que des militaires se joindront lundi aux efforts de rétablissement.

«Des militaires seront déployés dans les endroits de la province les plus touchés, là où les besoins sont les plus pressants», a déclaré M. Gallant.

Environ 150 militaires sont attendus afin de prêter assistance aux autorités locales pour diverses interventions porte-à-porte, des opérations de nettoyage des débris pour la distribution de produits essentiels.

Jusqu'ici, 90 % des foyers ont été visités par des bénévoles afin de transmettre à la population diverses informations portant sur leur sécurité. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a également confirmé dimanche avoir bonifié le nombre de refuges d'urgence et de centres de réchauffement dans diverses collectivités touchées par des pannes de courant.

Les refuges sont équipés de lits et de couvertures qui ont été fournis par la Croix-Rouge, alors que les centres de réchauffement peuvent être utilisés comme halte-chaleur ainsi que pour recharger certains appareils, notamment ceux pouvant servir à des fins médicales.

Deux morts, 30 blessés

Depuis le début de la crise, deux personnes sont mortes à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone et 31 autres ont dû être traitées pour des problèmes de santé aussi reliés à ce gaz. Une partie de ces personnes ont dû être hospitalisées.

Les responsables des mesures d'urgence continuent de rappeler à la population de faire preuve de prudence pour toute utilisation de génératrices et d'appareils de chauffage d'appoint alimenter avec du gaz.

Le rebranchement progresse

Sur le terrain, des équipes étaient à pied d'œuvre dans des conditions jugées difficiles. Outre les travailleurs d'Énergie Nouveau-Brunswick, des monteurs d'Hydro-Québec sont aussi au travail pour rétablir l'électricité. La tâche est ardue pour ces groupes d'intervention puisqu'à certains endroits, avant de s'attaquer aux lignes de transport de l'électricité, il faut d'abord retirer les arbres et les débris qui jonchent les routes et certaines lignes.

Les vents et l'épaisseur de la glace ont miné la progression des monteurs de ligne d'Énergie NB. Cela dit, une fois qu'ils ont pu accéder aux zones plus difficiles d'accès pour y évaluer les dégâts, leur bilan s'est avéré plus lourd qu'anticipé.

«Nous avons déterminé que l'entendue des dommages à nos équipements - poteaux, transformateurs, traverses de poteaux, commutateurs - était encore plus significative que prévu», a écrit Énergie NB dans un communiqué dimanche.

De 350 à 400 poteaux devront être remplacés.

Malgré tout, le courant a été rétabli pour 80 % des résidents de Miramichi, 99 % de Shédiac, Sackville et Sussex et 92 % de la région de Moncton. Les travaux avancent également dans le secteur du comté de Kent.

«Énergie NB estime que les équipes auront rétabli le courant à 60 % des clients de la Péninsule acadienne d'ici lundi soir», selon les informations du gouvernement.

Parallèlement, puisque tous les services n'ont pas encore été rétablis, le gouvernement a statué que toutes les écoles de la Péninsule acadienne seront fermées lundi et mardi.