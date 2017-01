REM: Commission parlementaire réclamée

29-01-2017 | 13h11

MONTRÉAL - Des groupes environnementaux réclament une commission parlementaire sur le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) proposé par la Caisse de dépôt et placement du Québec.



«Nous demandons un projet qui offrira à la clientèle un minimum de prix, un maximum de service et un maximum de gens desservis», affirme Shaen Johnstone, de la Coalition climat Montréal.

Elle craint cependant que le projet de REM ne vienne augmenter les émissions de gaz à effet de serre et diminuer l'achalandage dans certaines lignes de trains de banlieue, dont Vaudreuil-Dorion et Candiac.

La Coalition climat Montréal et Trainsparence réclament une commission parlementaire afin que d'autres alternatives en transport en commun puissent y être présentées.

Selon eux, la construction de six lignes de tramway représenterait une alternative moins coûteuse et plus durable.

