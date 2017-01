Le délinquant sexuel Ronald Nolet écope de sept ans de prison

Jean-François Desbiens 26-01-2017 | 18h07

LAC-MÉGANTIC - Ronald Nolet, accusé de nombreux crimes sexuels, a écopé de sept ans d'emprisonnement, jeudi matin, au palais de justice de Lac-Mégantic.

L'individu de 54 ans avait été reconnu coupable en juillet dernier de 15 chefs d'incitation et contacts sexuels, exhibitionnisme, d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants.

«Ronald Nolet est un manipulateur, qui ne reconnaît pas avoir un problème», a expliqué le juge Paul Dunnigan dans sa décision.

Entre 2006 et 2014, il a agressé quatre jeunes filles et un garçon; les victimes étaient âgées de 11 à 14 ans au moment des délits.

Les agressions ont eu lieu chez lui à Lac-Drolet, dans sa camionnette et dans un motel dans le cas d'une jeune fille.

Vulnérabilité

Les victimes, issues de milieux familiaux instables, passaient beaucoup de temps chez Nolet afin de fuir leurs problèmes.

«Il a profité de leur état de vulnérabilité pour abuser d'elles. Dans certains cas, il leur faisait même consommer de l'alcool et des stupéfiants pour les rendre encore plus vulnérables et arriver à ses fins», a expliqué la procureure aux poursuites criminelles, Isabelle Dorion.

La résidence de Ronald Nolet de la route 269, à Lac-Drolet, a été incendiée il y a un an et demi par un ami des familles des victimes.

À sa sortie de pénitencier, Nolet - qui est père de six enfants - ne pourra pas fréquenter les endroits publics où se trouvent des mineurs pour une période de 10 ans.

Le quinquagénaire devra fournir un échantillon d'ADN; son nom sera inscrit au registre des délinquants sexuels.

