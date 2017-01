26-01-2017 | 13h33

Nicole Monast pouvait se remémorer de doux souvenirs de sa sœur, Hélène assassinée en 1977, en regardant ses photos et les lettres qu'elle lui avait écrites, mais depuis que des voleurs se sont introduits chez elle, pour lui dérober des biens, la femme de La Prairie n'a presque plus d'objets personnels auxquels se rattacher.

«Ça me faisait du bien de lire ses lettres et de voir ses photos. On s'est fait voler le 15 décembre en soirée. On a ouvert mes tiroirs et pris des bijoux. On a tout embarqué dans une de mes valises. C'est gros ce que j'ai perdu», raconte Mme Monast.

La femme de la Montérégie demande à celui ou ceux qui ont dérobé les souvenirs de sa sœur de les remettre. «Ils savent où j'habite. Si ça a été jeté et que quelqu'un les trouve, contactez-moi», demande Nicole Monast.

Agressée et tuée

Le corps dénudé d'Hélène Monast, 18 ans, a été découvert le 11 septembre 1977 vers 8 h 20 dans un parc du canal de Chambly situé derrière le 224, de la rue Maurice. La veille, son frère l'avait déposée tout près afin qu'elle célèbre son anniversaire avec ses amis. Elle n'a jamais été revue. La jeune femme aurait été agressée sexuellement avant d'être tuée. L'enquête piétine depuis 40 ans.

La Sûreté du Québec (SQ) a même relancé l'enquête en 2015 établissant un poste de commandement. «Des informations ont été transmises aux enquêteurs, mais aucune ne nous a permis de résoudre ce crime», explique la porte-parole de la SQ, Ingrid Asselin.

Une récompense de 2000 $ est toujours offerte afin de retrouver le meurtrier d'Hélène Monast. «Un petit détail peut faire une différence», ajoute Mme Asselin.

Si vous avez des informations liées au crime, vous pouvez joindre le 1 800 659-4264.

Vous pouvez aussi écrire à Nicole Monast, concernant le vol de ses souvenirs au nicole.monast@hotmail.ca.