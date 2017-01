Scandale Contrecoeur: encore loin d'un premier témoin

Michael Nguyen 24-01-2017 | 13h33

Un an après son début, le procès du scandale du Faubourg Contrecoeur à Montréal piétine encore et les espoirs d'entendre enfin un premier témoin s'amenuisent, au point où le juge n'a pas eu le choix d'accorder une énième remise mardi matin.

«À ce stade-ci, nous ne sommes pas prêts à commencer le procès», a lancé sans hésitation Me Louis Gélinas de la défense dans la salle d'audience du palais de justice de Montréal.

L'avocat de la défense a fait cette annonce au lendemain d'une nouvelle voulant que les autorités aient intercepté des conversations entre des accusés et leurs avocats. Et mardi, la Couronne a révélé en partie la quantité d'écoutes électroniques réalisée.

Interception

Selon Me Pascal Lescarbeau de la poursuite, environ 25 conversations ont été interceptées. Parmi ces chiffres, il y a huit appels non répondus, trois messages dans une boîte vocale, une prise de message et un message texte.

On a également appris que 11 conversations entre Bernard Trépanier, l'ancien grand argentier d'Union Montréal aussi appelé «monsieur 3 %», et son avocat Daniel Rock ont été captées. Une conversation entre l'entrepreneur Paolo Catania et son avocat a aussi été interceptée.

«Les écoutes proviennent d'une autre enquête, la poursuite n'a jamais eu l'intention de s'en servir», a assuré Me Lescarbeau, assurant que d'autres conversations ont été mises sous scellés puisqu'il existe un privilège de confidentialité dans les discussions entre un avocat et son client.

Mais cette réponse n'a pas satisfait la défense. Me Pierre L'Écuyer, qui représente Paolo Catania, a même mis en doute ces chiffres, puisqu'il parle régulièrement à son client. Il est donc étonné qu'une seule conversation ait été interceptée.

«Univers parallèle»

Me Isabel Schurman, qui défend l'ex-numéro 2 de la Ville Frank Zampino, s'est elle aussi insurgée contre ces écoutes. Les seules conversations qu'elle a avec son client sont d'ordre professionnel, et donc il était certain que les échanges téléphoniques jouissaient d'un privilège de confidentialité.

«J'ai le sentiment de vivre dans un univers parallèle», a-t-elle dit, ajoutant qu'elle souhaitait toujours obtenir davantage de preuve de la part de la poursuite.

Le juge Yvan Poulin a donc décidé d'accorder un délai à la défense, afin de préparer des requêtes en bonne et due forme. La défense compte entre autres demander à la cour de faire desceller les mandats d'écoute, afin de faire la lumière sur cette affaire.

Le procès reprendra seulement vendredi. Il se sera écoulé presque un an depuis le début du procès, toujours sans audition de témoins. À la place, le magistrat a entendu une multitude de requêtes.

En tout, sept accusés font face à divers chefs allant de la fraude à l'abus de confiance.

Le scandale de corruption Contrecoeur, l'un des pires survenus alors que l'ex-maire Gérald Tremblay était au pouvoir, remonte à 2007. Les accusations ont été déposées en 2012, et il a fallu attendre presque quatre ans pour la mise en marche du procès.

Selon la poursuite, Zampino aurait été au cœur d'un stratagème ayant permis la vente d'un terrain de 31 millions $ pour la modique somme de 4,4 millions $.

Aussi sur Canoe.ca