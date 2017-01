Trois ans de prison pour avoir tué son ami

23-01-2017 | 23h09

JOLIETTE - Benoît Pozzobon, 35 ans, a écopé lundi d'une peine de trois ans de pénitencier au palais de justice de Joliette pour l'homicide involontaire de Sylvain Nugent qui a succombé à deux coups de poing assénés par l'accusé.

Des retrouvailles d'amis de longue date et de leurs copines dans un chalet de Saint-Donat dans Lanaudière ont tourné au drame le 30 juillet 2013.

La soirée était belle et douce, tous s'amusaient. L'alcool coulait à flots et de la drogue était aussi de la partie comme l'a relaté en cour un témoin au procès de Pozzobon.

Agression sexuelle

À un certain moment, les garçons étaient demeurés à l'extérieur du chalet à discuter et à boire, pendant que les filles étaient entrées se coucher. L'amoureuse de Pozzobon, qui avait des bouchons pour dormir, a été réveillée par Sylvain Nugent qui tentait de l'agresser sexuellement. Cette dernière a alerté son copain, une bagarre funeste s'en est suivie entre Nugent et Pozzobon.

Sylvain Nugent a succombé à une rupture de l'artère cérébrale gauche causée à la suite de deux impacts. La pathologiste n'a toutefois pu déterminer la cause exacte de ces deux chocs, rapportait le Journal de Montréal. Benoît Pozzobon n'a jamais admis son crime.

Soulagement

La famille de la victime s'est dite satisfaite au sortir du tribunal après le prononcé de la sentence.

«Je ne peux pas être objectif, je lui aurais donné à vie avec ce que je vis à l'intérieur de moi. Le fait que le juge ait donné une sentence de trois ans, je suis soulagé», a dit Chrisitian Nugent, le frère de Sylvain Nugent, à TVA Nouvelles.

Benoît Pozzobon pourrait être libéré sous peu, car son avocat a indiqué qu'il porte en appel la sentence, mais également le verdict prononcé à l'endroit de son client.