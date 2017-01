Un combat de 11 ans pour sécuriser les camions municipaux

22-01-2017 | 13h11

Un peu plus de 11 ans après que sa fille ait été écrasée par un camion de déneigement, Jeannette Holman-Price déposera à nouveau une poursuite de 8 millions $ contre le gouvernement du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Depuis la mort tragique de sa fille Jessica en décembre 2005, Mme Holman-Price mène un combat de tous les instants pour que plus aucun piéton ou cycliste ne meure sur la route. En plus d'avoir fondé en mars 2006 la Campagne Jessica, elle a déposé une demi-douzaine de poursuites pour qu'elle et son fils soient reconnus comme victimes, pour qu'elle obtienne des dédommagements et pour que le Canada et les États-Unis obligent l'installation de barres latérales sur tous les poids lourds.

«C'est impensable que les camions ne soient pas plus sécuritaires. Ça ne coûterait en moyenne que 1% de la valeur de ces camions pour y installer des barres latérales», explique-t-elle avec émotions.

Jessica Holman-Price est morte à l'âge de 21 ans sous les roues d'un camion de déneigement à Westmount après avoir sauvé son petit frère du même sort. Depuis, la ville de Westmount a équipé tous ses poids lourds de barres latérales en 2013.

Motion

Le retour en cour de Mme Holman-Price coïncide avec le dépôt d'une motion de Projet Montréal au conseil municipal, afin que la Ville de Montréal oblige tous ses contractants et sous-traitants à équiper leurs camions de déneigement de dispositifs de sécurité.

Depuis la mort de la cycliste Mathilde Blais, en 2014, les véhicules lourds de la Ville de Montréal ont été progressivement équipés de barres de protection latérales, mais ce n'est pas assez pour Valérie Plante, la chef de Projet Montréal.

Selon elle, des dispositifs de sécurité tels que les miroirs convexes, des caméras et des barres latérales éviteraient d'autres morts.

Elle rappelle que le Bureau du coroner a recommandé dans un rapport en 2010 que Montréal oblige les entrepreneurs en déneigement à munir leurs véhicules lourds de ces dispositifs de sécurité.