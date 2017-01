Un artiste de Québec poursuit la ville après une chute

22-01-2017 | 12h48

QUÉBEC - Un artiste sculpteur et peintre de Limoilou blâme la ville de Québec pour sa chute sur un trottoir glacé du quartier, incident qui le laisse avec un bras cassé et beaucoup d'incertitude sur ses projets en cours et la suite de sa carrière.

Carol Althot gagne sa vie avec ses mains et ne peut tout simplement pas se passer de son bras gauche.

«Mes bras, c'est mon gagne-pain. Je suis travailleur autonome, je n'ai donc pas d'assurance et j'avais des contrats que je ne livrerai pas à temps à cause d'une politique négligente de la ville», dénonce l'artiste qui s'est blessé il y a une semaine en chutant sur la 9e rue.

Il planchait sur un projet majeur de sept toiles de 12 pieds à livrer pour février, un objectif inatteignable maintenant qu'il a le bras en écharpe et une importante enflure à la main. «Si je ne livre pas, je n'ai pas de chèque. Quand tout est en retard, les factures aussi le sont. Ce sont des milliers de dollars qui n'entrent pas pour payer les comptes.»

Et pour ce qui est de l'avenir, Carol Althot n'a aucune idée de ce qui l'attend. Impossible de prédire comment se passera la guérison et s'il retrouvera 100 % de ses capacités. «C'est le mystère, l'inquiétude, le stress», soupire celui qui fabrique notamment les chars allégoriques pour la Parade des Jouets.

«Si je charge plus cher parce que j'ai besoin d'un employé, les clients vont aller voir ailleurs. Si je ne suis plus capable d'aller au même rythme et que je dois prendre moins de contrats, c'est toute ma vie qui va en souffrir», affirme M. Althot.

Le peintre souhaite maintenant voir la ville réagir et prendre ses responsabilités en matière de déglaçage des trottoirs. «Chez nous, les marches sont déglacées pour le facteur. Pourquoi quand c'est la ville, les taxes augmentent, mais le citoyen n'a pas plus de services», questionne Carol Althot.

Ce dernier a aussi sur le cœur les sorties publiques de l'administration municipale pour rassurer les citoyens. «Le maire nous disait au début de l'hiver que tout allait être beau, que tout était sous contrôle, mais rien n'a été fait.»