Manifestation des femmes contre Donald Trump à Montréal

21-01-2017 | 12h08

MONTRÉAL - Plus de 1000 personnes étaient présentes samedi à Montréal à un rassemblement pacifique anti-Trump organisé en solidarité avec la Marche des femmes de Washington.

Les manifestants ont convergé vers l'esplanade de la Place-des-Arts samedi matin pour participer à ce rassemblement «non violent et inclusif» prévu à 11 h.

«Parce que nous savons trop bien que les acquis sont fragiles, et qu'il importe de réitérer l'importance que nous accordons à l'égalité, à la diversité et à l'inclusion», a indiqué Alia Hassan-Cournol, coordonnatrice et porte-parole de cet événement.

La manifestation fait partie d'un vaste mouvement de protestation contre le président américain Donald Trump, la «Marche des femmes», qui se tiendra simultanément un peu partout aux États-Unis et dans le monde pour dénoncer le magnat de l'immobilier.

Quelque 4600 personnes avaient confirmé leur présence du côté de Montréal, selon la page Facebook de l'événement, tandis que des centaines de milliers de femmes de tous les horizons doivent converger vers Washington pour y prendre part.

Selon Amnistie internationale, 14 marches auront lieu simultanément au pays. Outre Montréal, Sutton, en Estrie, Ottawa et Toronto, en Ontario ainsi que Vancouver, en Colombie-Britannique, seront également le théâtre d'événements similaires.