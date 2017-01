Tentative de meurtre: il dit qu'il n'avait «pas le choix»

Kathleen Frenette 17-01-2017 | 23h22

Xavier Roy, le jeune homme accusé de tentative de meurtre à l'égard de deux employés du IGA des Sources de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aurait dit à l'une de ses victimes qu'il n'avait «pas le choix» de passer à l'acte.

C'est ce qu'a raconté, mardi matin, Gabriel Blanchet, 19 ans, qui a sauvagement été attaqué à coups de couteau, le soir du 12 juin 2015.

Des paroles appuyées par une vidéo produite par la poursuite, où l'on y voit l'accusé entrer dans une pièce et d'où quelqu'un en ressort vêtu de noir et cagoulé. Sur les images, on y voit ensuite le suspect suivre la victime puis la faire entrer dans un bureau.

«Il avait un fusil dans une main et un couteau dans l'autre. Après quelques minutes, je pensais l'avoir reconnu, alors je lui ai demandé si c'était lui et que si c'était le cas, ce n'était pas une farce à faire», s'est remémoré le jeune homme.

Au bout d'un moment, sur la vidéo, on voit l'homme vêtu de noir pointer son arme sur la jeune victime.

«J'ai mis mes mains pour me protéger parce que je ne savais pas quel type d'arme s'était puis, j'ai entendu un clic», a-t-il ajouté, faiblement, en s'adressant au procureur de la Couronne, Me René Verret.

Altercation

S'en est suivi une altercation où la victime a réussi à prendre le contrôle du couteau en y laissant toutefois beaucoup de sang au sol.

«Aujourd'hui, j'ai des cicatrices au dos, sous l'œil, sur le côté de la tête, au bras», a-t-il précisé.

Dans le cadre d'un autre témoignage, celui de la gérante de service Maryse Mercier, l'avocat de la défense, Me François Cauchon, a fait ressortir que son client était «un bon employé», mais que le père de son client était «fâché que les employés se moquent de son fils».

Le jour du drame, Roy aurait avoué à une employée avoir donné sa démission «parce qu'il n'aimait pas l'ambiance ni le monde» qui travaillait à cet endroit.

«Vous savez, au IGA, ce sont des jeunes. Ça s'agace, ça se taquine, mais sans plus», a précisé la gérante.