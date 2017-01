Les juristes de l'État se tournent vers les tribunaux

16-01-2017 | 12h51

Le bras de fer qui oppose les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) au gouvernement franchit une nouvelle étape, lundi, avec le dépôt d'une demande d'injonction en Cour supérieure du Québec.

Les juristes reprochent au gouvernement de ne pas leur payer leur juste dû lorsqu'ils sont appelés à travailler pour assurer les services essentiels, un acte «révoltant», d'après le président de LANEQ, Jean Denis.

Selon LANEQ, Québec ne verserait pas les trois heures de temps de travail minimum prévues dans les normes du travail, mais paierait seulement les heures travaillées lorsque les membres du groupe se déplacent pour moins que cela.

«Ce manquement à une norme d'ordre public constitue une situation inacceptable dans un État de droit. Le préjudice subi par nos membres est d'autant plus sérieux que ce manquement répété et systématique se fait alors que les juristes touchés sont des salariés qui exercent actuellement leur droit de grève qui est consacré par les chartes québécoise et canadienne», a mentionné Me Jean Denis par communiqué.

Il soutient que cette pratique découle «d'une directive émise par le Secrétariat du Conseil du trésor». LANEQ soutient qu'elle est « illégale, abusive, arbitraire, déraisonnable et contraire à l'ordre public» et demande donc à la Cour supérieure de l'annuler.

En grève depuis le 24 octobre dernier, les 1100 membres de LANEQ réclament une réforme du mode de négociation de leur convention collective, qui est échue depuis le 31 mars 2015.

En raison de ce conflit de travail, des milliers de dossiers concernant des accidentés du travail et des victimes d'actes criminels, ainsi que des litiges avec Revenu Québec, ont dû être reportés.

L'adoption de certains projets de loi a aussi dû être repoussée.