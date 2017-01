Alerte Amber pour retrouver une adolescente en Ontario

16-01-2017 | 07h38

MISSISSAUGA, Ontario - Une alerte Amber a été déclenchée, lundi matin, pour tenter de retrouver une adolescente de 15 ans qui a été kidnappée dimanche à Mississauga, en banlieue de Toronto.

Selon la police de la région de Peel, un témoin a aperçu deux hommes s'arrêter abruptement au coin du boulevard St. Barbara et de la rue Comiskey Crescent à 13 h 25. Ils ont débarqué de leur camionnette grise et ont forcé la jeune femme à monter à bord, avant de prendre la fuite.

La disparition d'Alyssa Langille n'a toutefois été signalée par sa famille qu'à 21 h 22. Les policiers ont été en mesure de relié l'enlèvement en après-midi avec la disparition de l'adolescente.

Au moment de son enlèvement, Alyssa portait des pantalons d'entraînement gris, un chandail noir et des souliers de course noir et rouge.

Le premier suspect a été décrit comme étant un homme d'environ 24 ans, mince, à la peau brune. Il portait un turban orange et un chandail gris.

Le second suspect serait un homme d'origine sud-asiatique aux cheveux noirs.

Quiconque détient de l'information peut téléphoner au 905 453-2121, poste 1233 ou au 1-800-222-TIPS (8477).