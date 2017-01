Ligne Candiac de l'AMT: la gare du Canal mise en service

15-01-2017 | 18h00

La nouvelle gare du Canal, à Lachine, sera mise en service sur la ligne Candiac dès lundi.

Située entre les gares de train de Montréal-Ouest et LaSalle, elle a comme objectif d'inciter les automobilistes à contourner l'échangeur Turcot durant les travaux et leur permettre de se déplacer plus rapidement vers le centre-ville. Cet aménagement temporaire a été financé au coût de 10 millions $ par le ministère des Transports pour les dix prochaines années.

Le financement n'inclut pas un édicule ou un ascenseur pour rendre cette gare accessible aux personnes à mobilité réduite, à l'instar de toutes les autres gares sur cette ligne, ce que déplore le Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ).