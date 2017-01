Le pétrolier échoué en Nouvelle-Écosse a enfin été remorqué

CAP-BRETON, N.-É. - Il aura fallu une semaine pour remorquer dans une opération délicate le pétrolier Arca 1 qui s'était échoué le 8 janvier près des côtes de la Nouvelle-Écosse.

L'intervention a été complétée dimanche, a indiqué la Garde côtière canadienne.

#BravoZulu to #CCG crews and to all #partners for your excellent work on #Arca1 incident. pic.twitter.com/vKSMifop6a