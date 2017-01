Un homme en Beauce arrêté avec une grande quantité de drogue

14-01-2017 | 15h46

QUÉBEC - Un homme de 25 ans, résident de Saint-Georges, en Beauce, a été arrêté vendredi soir sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, en possession d'environ 20 000 comprimés «de ce qui s'apparente à de la méthamphétamine», a annoncé la Sûreté du Québec, samedi.

Son arrestation a été réalisée par des agents de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan, assistés de collègues de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Québec, (DECM) et du groupe d'intervention du Service de police de la Ville de Montréal.

En plus des comprimés saisis lors de l'arrestation, les policiers ont saisi le véhicule que le suspect conduisait, «à titre de bien infractionnel». Lors d'une perquisition au domicile de Demers à Saint-Georges, une arme prohibée a par ailleurs été découverte et également saisie.

«Le suspect a comparu par voie téléphonique ce [samedi] matin, et demeure détenu, a indiqué la SQ dans un communiqué. Il fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but dans faire le trafic, de trafic, de possession d'une arme prohibée et de bris d'engagement.»

Selon la police, «l'enquête tend à démontrer que les comprimés étaient destinés à la vente dans le secteur de Saint-Georges».

L'enquête se poursuit, a souligné la SQ, ajoutant que d'autres arrestations pourraient être effectuées.