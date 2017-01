14-01-2017 | 12h25

SAINT-LIN-LAURENTIDES - C'est avec beaucoup d'émotion qu'une amie de Mylène Laliberté a décidé de rendre hommage à la victime du meurtre à Saint-Lin-Laurentides.

«Tout porte à croire qu'il s'agit d'un homicide», a indiqué la porte-parole de la SQ, Audrey-Anne Bilodeau.

Le service des crimes contre la personne et le service d'identité judiciaire étaient sur les lieux, samedi matin, pour faire la lumière sur les événements.

Pendant ce temps, la SQ a confirmé qu'un témoin important doit être rencontré au cours des prochaines heures. Cette personne est actuellement hospitalisée à la suite de blessures qu'elle s'est elle-même infligées.

«Ça me fait de quoi et ça nous rend nerveux parce que ma femme est enceinte», a raconté un résident du secteur à TVA Nouvelles. Ce dernier a aperçu l'arrivée des premiers répondants, de la police et des proches de la victime vendredi soir.

Un suspect très proche de la victime

L'ex-enquêteur de la SQ, Jean-François Brochu a affirmé que le suspect dans cette histoire de meurtre n'est jamais trop loin de la victime.

«Une scène de crime parle beaucoup. Les policiers spécialisés en victimologie vont collecter des indices et vont dresser un portrait de la victime en rencontrant sa famille et ses proches. On veut connaître ses problématiques et sa situation conjugale», dit Jean-François Brochu, ex-enquêteur de la SQ à TVA Nouvelles.

«On ne cherche pas bien loin, il ne faut pas se surprendre que le suspect soit très proche de la victime», a-t-il ajouté.

Une jeune fille modèle

«Elle avait un cœur extraordinaire. Une jeune fille modèle qui faisait des pèlerinages et qui s'impliquait dans la société avec les jeunes adolescents. Elle faisait du bénévolat avec eux», se remémore Julie Gariépy, une amie et voisine de la femme de 24 ans.

Selon Mme Gariepy, Mylène Laliberté aurait été victime de violence conjugale sans toutefois porter plainte et se serait séparée il y a un mois. «Elle ne voulait pas faire de démarches, a-t-elle raconté. Ça n'allait pas bien dans sa vie depuis quelque temps.»

Dès l'âge de 14 ans, Mylène Laliberté s'impliquait dans la communauté auprès des adolescents, et ce travail, en plus de son emploi de commis de dépanneur, «prenait beaucoup de place dans sa vie», a ajouté la voisine et amie.

Vers 20 h 30, vendredi soir, Mme Gariepy se souvient avoir entendu des cris dans la résidence et que les cris «seraient ceux de la personne qui a découvert le corps. Ce serait sa soeur».

Mylène Laliberté laisse dans le deuil ses parents, deux sœurs et au moins un frère.

Des témoins étaient rencontrés tôt samedi matin et aucun suspect n'avait été arrêté.