Profilage racial: 40 000 $ d'amende pour «Matricule 728» et la Ville de Montréal

Agence QMI 13-01-2017 | 06h00

MONTRÉAL - L'ex-policière Stéfanie Trudeau, alias «Matricule 728», son ancien partenaire de travail et la Ville de Montréal devront débourser 40 000 $ à Julian Menezes, un professeur associé à l'université McGill originaire de l'Asie du Sud, en lien avec une arrestation musclée et du profilage racial, a rapporté The Montreal Gazette.