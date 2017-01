Un terroriste présumé libéré en attendant une nouvelle audience

08-01-2017 | 12h32

OTTAWA - Le juge de la cour de l'Ontario, Matthew Webber a décidé d'accepter la libération de Tevis Gonyou-McLean, vendredi, a rapporté le Ottawa Sun. En août dernier, il avait proféré des menaces de mort.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) soupçonnait ce jeune livreur de pizza de 25 ans de vouloir quitter le pays pour aller commettre des actes terroristes à l'extérieur des frontières canadiennes.

La GRC avait été alertée par la mère du jeune homme qui l'avait décrit comme un converti musulman désireux de venger la mort d'Aaron Driver, un sympathisant du groupe armé État islamique (EI).

Il avait alors été emprisonné jusqu'à maintenant.

Le juge Webber a estimé que Tevis Gonyou-McLean est un jeune drogué en perte de repères et mentalement malade.

L'avocat du jeune homme avait d'ailleurs mis en avant les troubles mentaux de son client, plus que ses lubies terroristes.

Tevis Gonyou-McLean est désormais soumis à un contrôle strict en attendant une seconde audience un peu plus tard dans le mois. Il doit en effet porter un bracelet GPS, chercher un emploi, respecter un couvre-feu, ne plus se droguer et ne pas regarder de vidéos de propagande de l'EI.