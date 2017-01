Incendie à N-D-G : cinq familles relogées

Agence QMI 07-01-2017 | 06h58

MONTRÉAL - Un incendie a éclaté vendredi soir, dans une habitation à loyer modéré (HLM) de Montréal, obligeant cinq familles à être relogées.

Les pompiers de Montréal ont reçu un premier appel vers 23 h 30, vendredi soir, pour un incendie dans un logement de trois étages situé sur le boulevard Grand, à proximité de l'intersection avec la rue Sylvia-Smith, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

«Le feu a débuté au sous-sol et s'est propagé aux premier et deuxième étages. Il a été causé par une défectuosité du système électrique d'un des appartements», a expliqué Martin Galarneau, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal.

Une cinquantaine de pompiers était sur place. L'intérieur du bâtiment a subi les plus gros dommages.

Cinq familles, soit 12 personnes, ont été prises en charge par la Croix-Rouge pour être relogées et on ne dénombre aucun blessé.