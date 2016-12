Pas de messe en Italie pour un ancien chef mafieux montréalais

27-12-2016 | 11h57

Une messe publique prévue en Italie pour la mémoire du chef mafieux Rocco Sollecito, assassiné en mai à Laval, a suscité la controverse et a été annulée à la suite de l'intervention des autorités policières et ecclésiastiques qui s'y opposaient.

Un prêtre de Grumo Appula, une ville près de Bari d'où est originaire celui qui dirigé la destinée du clan Rizzuto, avait invité sur une affiche les fidèles à une messe publique mardi soir à 18h30.

La police a cependant interdit au prêtre Michele Delle Foglie de la tenir à cette heure pour des questions de sécurité et pour ne pas promouvoir la criminalité, lui ordonnant de le faire le matin, à 6h, lors d'une cérémonie strictement privée. Toute parade publique était aussi interdite.

La police s'inquiétait notamment de la présence du fils de Rocco Sollecito, Franco, considéré comme un membre du crime organisé.

Cette demande avait toutefois irrité le prêtre.

«Nous devons nous incliner devant la douleur de la famille de cet homme et s'en rappeler comme tous les autres: devant la mort, nous sommes tous égaux. Personne ne peut me dire ou non si je dois faire une messe », avait-il alors dit au quotidien italien «La Repubblica», lundi matin.

Le prêtre s'était donc plaint à ses supérieurs. Mal lui en prit, puisque l'archevêque de Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, a souligné que son initiative en faveur de Sollecito était un «scandale». Il a même menacé le prêtre de «mesures disciplinaires» s'il allait de l'avant selon «La Repubblica».

La messe n'a finalement pas eu lieu.

Rocco Sollecito avait été abattu le 27 mai dans sa BMW à Laval dans une opération bien planifiée.

Fidèle allié du défunt parrain Vito Rizzuto, il était considéré comme l'un des leaders de la mafia italienne à Montréal.

Le sexagénaire était resté fidèle au parrain Vito Rizzuto pendant que ce dernier était incarcéré pour meurtres aux États-Unis, entre 2006 et 2012. C'est lui qui dirigeait les opérations en son absence et qui aurait tenu à bout de bras le clan Rizzuto au pouvoir alors que ce dernier était la cible de règlements de comptes et d'assassinats perpétrés par des factions rivales qui voulaient prendre le contrôle, durant cette période.

Le mafioso était également l'un des six membres qui siègent à la «Table de direction» du crime organisé italien, à titre de conseiller.

Ex-gérant du café Consenza, l'ancien quartier général du clan sicilien à Montréal, Rocco Sollecito avait été condamné à huit ans de pénitencier à la suite de l'opération Colisée, de la GRC.