Des sœurs torontoises passent les Fêtes en prison au Nigeria alors qu'elles sont accusées d'avoir tenté d'extorquer un milliardaire et soumis des centaines d'autres victimes, surtout des hommes africains fortunés, à du chantage sexuel, a rapporté CityNews lundi.



Selon des documents publiés par un site de nouvelles indépendant du Nigeria, et cités par la chaîne de télévision City, Jyoti et Kiran Matharoo auraient reconnu avoir été responsables de «l'humiliation et de la cyberintimidation de quelque 274 personnes».

Après la dénonciation de Femi Otedola, l'un des hommes les plus riches du Nigeria, les autorités auraient arrêté les jeunes femmes. Des appareils qui contenaient de l'information compromettante sur des victimes présumées, dont, notamment, des enregistrements vidéo de relations sexuelles avec les Torontoises, auraient été découverts.

Les deux photogéniques jeunes dames auraient extorqué des hommes riches en les menaçant de diffuser sur leur blogue des images embarrassantes. S'ils refusaient de payer, les victimes risquaient, par exemple, de voir leur adultère dévoilé.

[ CHOKE HER by @nebojsaofficial ] 💎 Une photo publiée par J Y O T I M Λ T H Λ R O O (@jyotimatharoo) le 11 Nov. 2016 à 18h40 PST

Les sœurs Matharoo semblaient mener un train de vie luxueux si l'on se fie à leurs très nombreuses publications sur les réseaux où on les voit apparemment voler à bord de jets privés, magasiner sur la 5e avenue à New York, ou se prélasser sur les plages paradisiaques des Bahamas.

[ HAIR by @missinchez ] 💁🏻 Une photo publiée par J Y O T I M Λ T H Λ R O O (@jyotimatharoo) le 7 Déc. 2016 à 20h51 PST

Kiran et Jyoti Matharoo ont comparu le 23 décembre dernier, selon le site Politics Nigeria, et devaient être de retour en cour le 26 janvier prochain. Elles auraient signé un document stipulant qu'elles seraient dorénavant interdites d'entrée au Nigeria.

CityNews a contacté le ministère des Affaires étrangères canadien qui a confirmé que les deux jeunes femmes détenues à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, recevaient des services consulaires.