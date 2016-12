26-12-2016 | 13h20

La photographe montréalaise Johany Jutras a lancé un appel à l'aide après s'être fait cambrioler tous ses disques durs dans son appartement d'Hochelaga-Maisonneuve.

De retour de voyage d'Europe samedi, Mme Jutras a expliqué dans un message publié sur Twitter dimanche que certains objets de valeur avaient été dérobés, mais aussi tous ses disques durs.

#Montreal: Mon loft dans Ho-Ma à été cambriolé. Je me suis fait voler tout mes disques durs + backups. SVP aidez-moi à les retrouver. pic.twitter.com/NxggGx0A8B — Johany Jutras (@johanyjutras) 25 décembre 2016

«Sur ces disques se retrouvent toutes les photos prises que j'ai prises depuis le début de ma carrière de photographe. Toutes mes archives. C'est un peu comme si on me volait les dix dernières années de ma vie», a-t-elle écrit.

La photographe souligne que ces disques n'ont pas une grande valeur de revente pour les malfaiteurs.

«Je me fous de savoir qui a fait ça, je veux seulement récupérer mes disques», a-t-elle ajouté.

La photographe demande au public de l'aviser si des disques durs de grandes tailles sont offerts au rabais ou s'ils sont vus en vente dans un prêteur sur gages.

Elle s'est fait voler un My Book Duo de 12 To, un WD My cloud Ultra de 4 To, deux G-Drive G-Technology de 4 To, un G-Drive G-Technology de 1 To ev ATC avec Thunderbolt et une dizaine de disques WD My Passport et Seagte de 1 ou 2 To.

Le photographe bien connu du quotidien Le Devoir, Jacques Nadeau, avait vécu un cauchemar similaire à l'été 2015.

En 2015, Johany Jutras a traversé le Canada pour faire un livre de photos qui raconte l'histoire et la culture de la Ligue canadienne de football.