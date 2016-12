Montréal: Deux tentatives d'incendies criminels de restaurants

26-12-2016 | 09h45

MONTRÉAL - Deux restaurants ont été la cible de tentatives d'incendies criminels dans un intervalle de quinze minutes tôt lundi matin, à Montréal.

Lors d'un premier événement, le bistro Pot Masson, situé sur la rue du même nom dans l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie, a été la cible d'une seconde tentative d'incendie criminel en six jours. Vers 4 h 40, un citoyen a signalé au 9-1-1 que deux individus avaient fracassé une vitre et étaient occupés à épandre du liquide inflammable dans le commerce.

Dérangés dans leur méfait, les deux suspects ont pris la fuite avant de mettre le feu à l'établissement, a précisé Benoit Boisselle, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Puis, à 4 h 55, des policiers en patrouille ont remarqué un début d'incendie à la pizzéria No. 900, sur la rue Fleury, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Heureusement, ils sont parvenus à éteindre le brasier provoqué par un cocktail Molotov avec l'extincteur présent dans la voiture de patrouille, ce qui a permis de limiter les dégâts.

Dans les deux cas, les propriétaires se sont rendus sur les lieux et collaborent avec les policiers pour tenter de comprendre pourquoi ils ont été pris pour cible. Des images croquées par les caméras de surveillance situées à la pizzéria seront aussi analysés par les enquêteurs spécialisés en incendie criminel.

La pizzéria No. 900 est situé immédiatement à côté du café-bar Über, qui a été lourdement endommagé par un incendie à la mi-novembre. Le restaurant italien Il Tavolino, situé à moins d'un kilomètre et demi de la pizzéria No 900, avait aussi été ciblé par un cocktail Molotov à la même époque que le Über.

Restaurants, concessionnaire automobile, commerces, usine; une dizaine d'engin incendiaire ont été utilisés contre des établissements en tout genre ces deux derniers mois à Montréal. «Ce sera aux enquêteurs de déterminer s'il y a un lien entre ces événements», a indiqué M. Boisselle, sans s'avancer à émettre des hypothèses pour expliquer la situation.