Pluie verglaçante, grésil et neige au menu du Boxing Day

26-12-2016 | 07h52

MONTRÉAL - Amateurs d'aubaine, soyez avertis! Dame Nature ne laissera guère de répit aux automobilistes québécois à l'occasion du Boxing Day alors que, selon Environnement Canada, de la pluie verglaçante, du grésil et de la neige sont attendus un peu partout en province.

Du côté de Montréal, de la pluie verglaçante est attendue en fin d'avant-midi avec des accumulations pouvant atteindre entre cinq et 10 millimètres. Des rafales de vents atteignant les 40 km/h pourraient transformer les axes routiers de la région métropolitaine en véritable patinoire.

Plus à l'est, les citoyens de Québec débuteront leur journée sous la neige, avec une accumulation de cinq centimètres balayée par des vents atteignant jusqu'à 50 km/h. Le verglas devrait se mettre de la partie en fin de soirée, tout comme à Sherbrooke, où la neige devrait également se changer en pluie verglaçante en soirée.

Du côté de Rivière-du-Loup et de Saguenay, jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus d'ici la fin de la journée, avec de bons vents générant de la poudrerie. De la pluie verglaçante pourrait figer le paysage au cours de la nuit prochaine.

Enfin, les résidents des régions de Sept-Îles et de Gaspé pourront profiter d'une belle journée ensoleillée, tandis que leurs compatriotes de l'ouest se dépêtreront avec ce cocktail météorologique.

Mardi, toutes les régions du sud et de l'est du Québec goûteront à un mélange de pluie et de neige fondante, avec des températures maximum allant de -6 °C (Val-D'Or) à +4 °C (Sherbrooke).

Vols annulés

Les conditions climatiques hasardeuses ont forcé annulation ou le report de vols du côté de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

Peu avant 6 h 00, lundi, déjà cinq départs avaient été annulés, tandis que plusieurs vols étaient retardés de quelques dizaines de minutes, tant au départ qu'à l'arrivée.

Les voyageurs auraient intérêt à s'assurer de l'état de leur vol en visitant le http://www.admtl.com/fr/vols/departs